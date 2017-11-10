Twitter hesap onaylama süreçlerini durdurdu

Twitter, ABD’de yaşanan bir olay sebebiyle hesap onaylama sisteminde değişiklik yapmaya karar verdi.

Twitter’ın destek hesabı üzerinden yaptığı açıklamada doğrulamanın esas amacı olarak bir kimliğin veya sesin gerçekliğini belgelediğini ve insanların onaylanmış hesapları bir tür “önem göstergesi” olarak değerlendirdiklerini söyledi. Bu yüzden oluşan kafa karışıklığının çözülmesi gerektiğinin farkında olduklarını ve bu yüzden bütün genel doğrulamaları durduklarının altı çizildi. Yeni sistem için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada gelişmelerin kısa süre içinde paylaşılacağı açıklandı.

Twitter CEO’su Jack Dorsey bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada sistemin bir süredir sorunlu olması nedeniyle yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yaşanan probleme karşı hareket etmekte ağır kaldıklarını da itiraf eden Dorsey, çözüm için daha seri hareket edeceklerini de ekledi.

Twitter, doğrulanmış bir hesaba sahip olan Jason Kessler isimli aşırı sağcı protesto organizatörün Heather Heyer isimli kadına Twitter üzerinden “şişman ve iğrenç bir komünist” gibi tehditkar sözlerle saldırması nedeniyle tepki görmüştü. Daha önce de benzer olaylarla karşılaşan Twitter’ın şimdi nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.