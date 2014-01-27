Twitter hesabım çalındı, ne yapacağım?

Twitter hesabınız mı hacklendi? Bu durumu hemen düzeltmek zorundasınız. Başka biri sizin adınızı kullanarak tweetler, DM’ler attığında insanların güvenini kaybedebilirsiniz. İlk yapmanız gereken şey Twitter’ınıza giriş yapmayı denemek. Eğer yapabilirseniz şifrenizi değiştirin. Bu, hackerın yolunu kesecek, size hesabınızın kontrolünü yeniden kazandıracaktır. Tabi eğer hacker çoktan şifreyi değiştirip, sizi dışarıda bırakmamışsa. Tarayıcınızdan Twitter’a giriş yapabilirseniz, sağ üst köşedeki simgeye tıklayın ve ‘ayarlar’ı seçin. Solda açılan bölmeden ‘şifre’ ye tıklayıp eski ve yeni şifrenizi girin. Ve lütfen yeni şifreniz ‘güçlü’ olsun. Eğer şifrenizi değiştirebilirseniz derin bir oh çekebilirsiniz. Ama daha işiniz bitmedi. Okumaya devam edin.

Giriş yapamaz ya da şifrenizi değiştiremezseniz, Twitter’ın yardım merkezinden destek almanız gerekir. Detaylar için merkezin ‘Sorun Giderme’ bölümündeki ‘Hesabım kontrolüm dışında hareket ediyor’ kısmını inceleyin. Şifrenizi değiştirir değiştirmez takipçilerinize bir özür tweeti atın. Onlara önceki tweetlerin size ait olmadığını açıklayın. Sonrasında tarafınızdan atılmamış tüm tweetleri silin. Bir sonraki adımınız tüm üçüncü parti uygulamaların hesabınıza erişimini kaldırmak olmalı. Ayarlar sayfasında solda açılan bölme içinden ‘uygulamalar’ a girip her uygulama için ‘erişimi kaldır’ a tıklayın. Bunları daha sonra tekrar etkinleştirebilirsiniz.

Ek koruma olarak, giriş doğrulama özelliğini etkinleştirin:

Sol bölmedeki ‘mobil’e tıklayın. Telefon numaranızı gösterilen yere yazın ve ‘telefonu etkinleştir’ e tıklayın. Sonrasında gelen yönlendirmeleri takip edin. ( telefonunuzdan bir mesaj atmanız istenecektir.) Telefon seçeneklerine bakın ve özel alanınızı ihlal eden ya da hoşunuza gitmeyenleri seçerek kaldırın. ( Ben hepsini kaldırmayı tercih ettim.) Değişikleri kaydedin. Sol bölmedeki ‘hesap’ a tıklayın. En alttaki ‘giriş doğrulama’ kısmında ‘giriş doğrulama isteklerini gönder’i seçin. Bir deneme mesajı gönderilecek. Bu mesajı uygun şekilde yanıtlayın. Şimdi şu uygulamalara geri dönelim. Tekrar ‘uygulamalar’ a gelin ve her bir uygulamanın ya da en azından gerçekten kullandığınız uygulamaların karşısındaki ‘erişime izin ver’ e tıklayın.

Sonrasında, özellikle telefon ve tabletinizdeki uygulamalar için şifrenizi değiştirin. Maalesef bu, giriş doğrulama uygulaması sebebiyle eskisinden biraz daha karışık olacak. Bunu bilgisayardan halletmeniz gerekiyor.

Bilgisayarınızda, tekrar Twitter’ın ‘ayarlar’ sayfasındaki ‘şifre’ kısmına gelin. ‘Oluştur’ a tıklayın. Ekranda bir kod görüntülenecek Telefonunuzda Twitter’ı açın ve şifre değiştirme kısmına gelin. Ama yeni şifreyi (ya da eskisini) girmek yerine aldığınız kodu girin.