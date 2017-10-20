Twitter güvenlik stratejisini paylaştı

Şirketin CEO’su Jack Dorsey’nin daha söz verdiği kurallar resmen yayınlandı.

Twitter’ın “Güvenlik Takvimi” adını verdiği takvimde nasıl daha güvenli gelecekleri konusunda yapılacak değişikliklerin hayata geçirileceği tarihler duyuruldu. Twitter, güvenlikle ilgili atacağı adımlarla nefret ve şiddet söylemlerini durdurmayı hedefliyor. Twitter, 3 Kasım’dan itibaren şiddet kullanan şirketler cezalandırılacağını açıkladı.

Ayrıca nefret içerikli görseller ve semboller içeren profil ve kapak fotoğraflarına da izin verilmeyecek. Bu sembollerin bulunduğu tweetler bir filtrenin arkasında gizlenecek. Sürecin tamamlanmasının ardından hangi sembollerin Twitter yasaklandığı daha net bir şekilde anlaşılacak. Bununla birlikte 22 Kasım’dan itibaren nefret içerikli isimlere sahip Twitter kullanıcıları da engellenecek.