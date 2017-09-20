Twitter, çok okunan makalelere özel bir kısım getirdi

Kullanıcı kitlesini memnun edebilmek için bütün gücüyle çalışan sosyal medya ağı, bu konuda yeni yöntemler getirmeyi sürdürüyor.

Twitter’ın daha önce Android uygulaması için “seri tweet” yazmayı kolaylaştıran bir özellik çalıştığı ortaya çıkmıştı. Daha önce kullanıcıların takip ettiği kullanıcılar ile takip etmediği kullanıcıları ayırt edebilmesi için gelen kutusunda yapılan değişikliğin ardından popüler makaleler için ayrı bir bölüm yaratarak bu akımı sürdürüyor.

Twitter, takip ettiği kullanıcılar tarafından yoğun biçimde paylaşılan veya beğenilen makaleleri “popüler makaleler” başlıklı bir bölümde toplayacak. Twitter tarafından yapılan açıklamada bu özelliğin bir süredir test aşamasında olduğu ve artık hem iOS hem de Android kullanıcıları için kullanıma hazır hâle getirildiği belirtildi. Kullanıcılar, bu bölüme uygulamada bulunan arama üzerinden erişebilecek.

Twitter’ın yeni getireceği “popüler makaleler” özelliğinin pek yakında bütün kullanıcılara erişmesi bekleniyor.