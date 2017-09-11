Twitter Android’de ‘tweet zinciri’ özelliğini deniyor

140 karakter yetersiz geldiğinde genelde birbiri ardına tweet atmaya başvuran Twitter kullanıcılarına uygulama içi tweet zinciri çözümü geliyor.

Twitter’ın şimdilik Android için test ettiği özellik sayesinde kullanıcılar tweet zincirlerini tek bir tweet olarak gönderebilecek. Böylelikle aynı konu başlığı altında atılan tweet’lerde bir bütünlük sağlanmış olacak.

WOAH! Twitter has a hidden tweet storm feature! h/t Devesh Logendran pic.twitter.com/QpDLhKnAZZ — Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) September 10, 2017

Twitter kullanıcısı Devesh Logendran’ın paylaştığı ekran görüntülerine bakacak olursak yeni özellik, yazdığınız tweet 140 karakteri aştığı takdirde bunu otomatik olarak bölüp zincirin bir parçası olarak gösterecek. Tweet’lerin sonunda yazılanların toplam karakter sayısı ve hangi tweet’in zincirin kaçıncı parçası olduğunu görmek de mümkün.

Twitter uygulama içi tweet zinciri özelliği sayesinde 140 karakter sınırlamasından şikayetçi olan kullanıcıların bir nevi gönlünü almış olacak; ancak bu özelliğin sadece hali hazırda var olan tweet zinciri uygulamasını bir düzene oturttuğunu söylemekte fayda var. 140 karakter sınırının tamamen kalkması ise yakın bir tarihte gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.