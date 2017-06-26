Su altından Snap çekme imkanı geliyor

Snap Inc., Snapchat uygulaması için geliştirdiği Spectacles adlı gözlüğün su altı versiyonu üzerine çalışıyor.

Snapchat’e heyecan verici videolar çekilmesini sağlayan Spectacles’ı ABD’den satın almak için artık bir makinenin gelmesini beklemeye gerek kalmadı. Ancak Snap Inc,’in Royal Caribbean Cruise ile aralarındaki ortaklık anlaşmasıyla su altında Snap çekme imkanı kolaylaşacak.

SeaSeeker adı verilen su altı gözlüğüyle 30 dakika boyuunca 150 feet derinliğe kadar fotoğraf ve video çekme imkanı sunuyor. Dalış yapmayı sevenler, SeaSeeker ile su altında birbirinden güzel fotoğraf ve video çekebilecek. Royal Caribbean, mevcut olarak bulunan birkaç gözlüğü Gabriel Nava isimli deniz biyoloğu ve doğa fotoğrafçısı Roberto Ochoa aracılığıyla test ediyor.

https://twitter.com/RoyalCaribbean/status/878381057002754048

Royal Caribbean,dalışlarını kayda almak isteyenler için şimdilik GoPro veya diğer su altı kameralarını sunuyor. SeaSeeker’ın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://twitter.com/RoyalCaribbean/status/878009859702116352