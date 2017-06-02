Spectacles Avrupa’ya geliyor

Snapchat’in çekim yapabilen akıllı gözlüğü Spectacles ilerlemeye başladı.

Ünlü kısa mesaj uygulamasının yaratıcıları, Snapbots adlı parlak sarı satış makineleri ile Spectacles’ları Avrupa’ya getiriyor. Avrupa’daki ilk Snapbot, Londra bulunan London Eye’ın yakınına yerleştirilecek ve 130 sterlin karşılığında bu otomattan Spectacles gözlükleri satın alınabilinecek.

Snap Inc., yaz aylarında Londra’da daha fazla Snapbot yerleştirmeyi planlıyor ancak şu anda bir Spectacles satın almak isteyenler, Snap Inc.’in sosyal medya hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor. Snapbotlar, genellikle her gün yeni yerlere taşınacağı için belli bir noktada uzun süre durmayacak.

Spectacles, sadece Londra’da satılmayacak. Snap Inc., yakın gelecekte Paris, Berlin, Barcelona ve Venedik’e Snapbot yerleştirmeyi planlıyor. Ancak, Londra’da olduğu gibi bu otomatları bulmak için Spectacles’ın resmi web sitesini takip etmek gerekiyor.