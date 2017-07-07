Sosyal Medya devlerinin Dünya Kupası rekabeti

Facebook, Twitter ve Snapchat, Dünya Kupası’nda dikkat ceken anları paylaşma haklarını satın almak için uğraşıyor.

En aktif sosyal medya ağı, önümüzdeki sene Rusya’da gerçekleşecek Dünya Kupası öncesinde önemli bir adım atmak için çalışmalarını sürdürüyor. Facebook, Twitter ve Snap Inc., önümüzdeki üç Dünya Kupası için ABD’de yayın haklarına sahip olan Fox’a “on milyonlarca dolar” sunarak turnuvanın önemli noktalarını yayınlamak istiyor. Fox’un olası herhangi bir anlaşmaya karar vermediği bildirildi, ancak şirket Facebook, Twitter ve Snap’ın futbolun ötesinde izleyici kitlesine ulaşma fikrini uygun bulmadı.

Dünya genelinde en çok izlenen FIFA Dünya Kupası ile bu sosyal medya devlerinin pastadan bir parça istedikleri şaşırtıcı değil. 2014’te Brezilya’da gerçekleşen turnuvayı 3 milyardan fazla kişi izledi, oysa sadece oyundaki haklara sahip olmak Facebook, Twitter veya Snap için büyük olacaktı. Fox, bu hakları tek bir alıcıya ya da hepsine satarak ilave gelir elde edebilecek.

Facebook, Twitter ve Snap İnç., bu konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor. Fakat kısa sürede FIFA’nın sevilen rekabetin küçük bir bölümüne sahip olmak için Fox ile anlaşma imzalayan şirketin hangisi olacağını yakında öğreneceğiz.