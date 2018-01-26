Snapchat’ten film rulosu paylaşımları için yenilik

Film rulosu üzerinden yüklenen fotoğraf ve videoları beyaz bir çerçeve içinde gösteren Snapchat’te bu dönem geride kalıyor.

Snapchat tarafından yayınlanan son güncellemede film rulosu üzerinden yapılan paylaşımların etrafında yer alan beyaz çerçeve ortadan kaldırıyor. Artık film rulosundan paylaşılan içeriklerde uygulamayla çekilen içeriklerde olduğu gibi görünecek. Snapchat’e film rulosu üzerinden paylaşılan yatay fotoğrafların döndürülmesiyle birlikte doğru biçimde ölçeklendirilmediğini hatırlatmakta fayda var.

Snapchat tarafından yapılan açıklamada beyaz çerçevenin estetik bir karar ile kaldırıldığını söyledi. Ancak Snapchat’in en büyük rakibi olan Instagram’ın mücadelede geride kalmamak adına benzer bir adım attığı rahatlıkla söylenebilir.

Snapchat’in film rulosu üzerinden yapılan paylaşımlarda “Film Rulosu’ndan” etiketi bulunmayı sürdürecek. Güncellemede sohbetleri kaydetme opsiyonu da sunan Snapchat, grup sohbetleri esnasında arkadaşlarının konumlarını Snap Map üzerinden görüntülemeyi mümkün hale getiriyor. iOS kullanıcıları için sunulan bu güncellemenin kısa süre içinde Android kullanıcılarıyla da buluşması bekleniyor.