Snapchat’te Game of Thrones fırtınası

Yeni sezonu yayınlanmasıyla birlikte Snapchat’e gelen selfie lensleri istatistikleri yerle bir etti.

HBO’da yayınlanan Game of Thrones dizisinin 7. Sezonunu öne çıkarmak için Snapchat’e gelen sponsorlu selfie lensleri oldukça ilgi görüyor. Dizinin oyuncuları tarafından da kullanılan selfie lensleri, sponsor lensler arasında güzel bir etkileşime ulaştığı belirtiliyor. Sponsorlu lensler, şu anda 45 milyon kullanıcı tarafından 122 milyon kez kullanıldı. Sponsorlu lensler dalında zirveyi 224 milyon görüntülemeyle Taco Bell’im Cinco de Mayo 2016 lensi taşıyor.

Snap Inc., Game of Thrones lenslerinin 23 saniye ortlamayla kullanıldığını ve sponsorlu lensler için ortalama 15 saniye olduğunu belirtti. Lensi Snapcode olarak açanlar, lensi rekor bir etkileşimle ortalama 127 saniye kullanıyor.