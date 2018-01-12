Snapchat’in Yeni Tasarımı Beğeni Toplamadı

Facebook’un özelliklerini kopyalaması sebebiyle değişikliğe giden Snapchat, kullanıcıların tepkisiyle karşılaşması nedeniyle zor günler geçiriyor.

Yaklaşık 2 yıldır kabusa benzer bir dönem yaşamayı sürdüren Snapchat, bu dönemi geride bırakmak ve kullanıcılarına yenilenmiş bir platform sunmayı hedeflerken beklemediği bir sonuç ile karşılaştı. Sonar isimli araştırma firması tarafında yayımlanan rapora göre Snapchat, AppStore üzerinde kullanıcıların %83’ünden 1-2 yıldız alırken, geri kalan %17’sinden 3-5 yıldızlık değerlendirme aldı.

Şimdilik Kanada,İngiltere ve Avustralya’da bulunan kullanıcılara sunulan güncellemeye Twitter üzerinden sayısız tepki mesajı Snapchat destek ekibi tarafından yanıtlanmaya çalışılıyor. Bu esnada kullanıcılara mevcut tasarım değişikliğini yükleyen kullanıcıların eski geri dönemeyecekleri de belirtiliyor.

Snapchat’in gelecekte eski dönebilecek mi yoksa mücadele edemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.