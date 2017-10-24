Snapchat’in iOS uygulaması güncellendi

Snapchat’in iOS uygulamasına yeni güncellemesinde yeni özellikler barındırıyor.

Uygulamayı güncelleyen kullanıcılar, “Paylaş” menüsü üzerinden Snapchat’te bulunan arkadaşlarına link paylaşabilecek. Bununla birlikte kullanıcılar “Hayalet Modu” ile konumlarını belirli bir süre boyunca kapatabilecek.Kullanıcılar, takip ettiklerinin hikayelerini görmek için hikaye bölümüne geçmesi zorunluluğu da kaldırılacak. Kullanıcılar uygulama içinde hikayesini görmek istediği kişilerini ismine dokunarak paylaştığı hikayeleri görebilecek.

Snapchat’in iPhone kullanıcılarına sunduğu hızlı paylaşım özelliği, daha önce Android kullanıcılarına sunulmuştu. Hayalet Modu’nun ise kısa süre içinde Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.