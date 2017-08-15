Snapchat’e yeni özellik geliyor

Kullanıcılar Crowd Surf adı verilen yeni özellik ile çektiği snap’leri tek bir videoda toplayabilecek.

Snapchat bu özellik ile bir etkinliğe giden kullanıcının snap’lerini farklı perspektiflerle tek bir videoda izleyebilecek. İzleyicilerin ekranın sağ alt köşesinde bulunan ikona dokunmasıyla perspektifler arasında geçiş yapabilecek. Çalan seste ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Crowd Surf’ün kullanımında etkinlik esnasında yapılan paylaşımların miktarı ve kalitesi büyük önem taşıyor.

Snapchat Crowd Surf için kendi otomatik öğrenme teknolojisinden faydalanıyor. Söz konusu teknolojide kullanıcıların snap’lerinde bulunan sesi tanınıyor ve videolar birleştiriliyor. Snapchat ilk etapta Crowd Surf’ü belirli etkinliklerde aktif olarak kullanacak. Daha sonraki planları ise belirsizliğini koruyor.