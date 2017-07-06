Snapchat’e güncelleme geldi

Snapchat uygulamasına gelen yeni güncelleme ilginç özellikleri beraberinde getiriyor.

Uygulamaya yeni gelen Paperclip adlı özellik daha önce sadece marka hesapları için uygun olan snaplere URL ekleme özelliğinin bütün kullanıcılara uygun hale getirdi. Kullanıcıların bunu yapması için çektiği Snap’i yukarı kaydırdığında ortaya çıkan ataç işaretine dokunarak eklemek istediği URL’yi ekleyebilecek.

Backdrops isimli bir başka yeni özellikte kullanıcılar, çektiği Snap’e birbirinden havalı arka planlar ekleyebilecek. Kullanıcıların bunu yapması için önce çerçevenin ön planını işaretlemesi gerekiyor. Ardından uygulama otomatik olarak arka plan filtesini resmin geri kalanına uygulayacak.

Son olarak gelen yeni özellik ses filtreleri ile kullanıcılar, videolarına uygulamada bulunan ses filtrelerinden istediğini ekleyebilecek.

Uygulamanın Android sürümüne gelen güncellemede ayrıca Geofilter özelliği de bulunacak.

Snapchat’e gelen güncellemenin tanıtım videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.