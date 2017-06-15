Snapchat, yeni bir gözlük geliştiriyor

Snap Inc. tarafından satışa sunulan Spectacles adlı gözlüğün gelişmiş özellikler ve arttırılmış gerçeklik barındıran yeni nesil sürümü geliyor.

Snapchat yakın bir geçmişte piyasaya sürdüğü Spectacles adlı kameralı güneş gözlüğüyle kullanıcıların 15 saniyelik Snap’ler çekmesini sağlıyordu. Genç kitleden aldığı olumlu geri dönüşler üzerine Snap Inc, Spectacles’a arttırılmış gerçeklik özellikleri entegre etmek için çalışıyor.

Edinilen bilgilere göre Snapchat’in bu gözlüğünde derinlik algısı bulunduran kamerası sayesinde, arttırılmış gerçeklik ile kullanıcılar bulunduğu yeri daha iyi bir şekilde tanıyacak. Ayrıca bu gözlük ile çekilen Snap’lere üç boyutlu nesneler de eklenebilecek.

Snapchat’in son dönemde gözlük ve drone gibi yeni nesil teknolojilerle ilgilendiği projeleri göze çarpıyor. Bu açıdan bakıldığında Snap Inc.’in kendisini bir sosyal ağın ötesinde bir vizyona sahip olduğunu söyleyebiliriz.