Snapchat yeni arka plan filtrelerini kullanıma sundu

Snapchat, Sky Filters adını verdiği yeni filtreleriyle kullanıcıların yüzlerinin ötesine geçek adına bir hamle yapıyor.

Kullanıcılar, çektikleri fotoğrafların arka planında gökyüzü bulunduğunda Sky Filters’ları da seçenek olarak sunacak. Bu filtreler, gökyüzünü bambaşka bir biçime dönüştürecek. Kullanıcıların yıldızlı gökyüzü, günbatımı ve gökkuşağı seçeneklerini kullanabilecek. Kullanıcılara sunulacak seçenekler bulundukları konuma göre değişiklik gösterecek.

Snapchat, bu sene artırılmış gerçeklik temalı içeriklerini arttırdı. Yılın ilk çeyreğinde World Lenses isimli özelliğini tanıtan Snap Inc., kullanıcıların kamerayla çektikleri fotoğraflara üç boyutlu objeler yerleştirme imkânı sunmuştu. Kısa süre önce World Lenses içinde bulunan seçenekler arasına üç Bitmoji’ler de dahil olmuştu. Snap Inc.’in artıtılmış gerçekliğe ilgisinin süreceğini düşünürsek Sky Filters’ın ardından yeni ve gelişmiş artırılmış gerçeklik özellikleri tanıtması sürpriz görülmeyecektir.

Snapchat’in Sky Filters özelliği iOS ve Android uygulamalarına sunulmaya başladı. Kısa süre önce uzatılmış video kaydı ve Snap Map özelliklerini kullanıma sunan Snapchat, altıncı yıl kutlamasına hazırlanırken kullanıcılarına bir hediye daha sundu.