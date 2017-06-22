Snapchat, Snap Map özelliğini duyurdu

Ünlü sosyal medya uygulaması, Snap Map ile kullanıcılara arkadaşlarının nerede olduğunu ve neler yaptığını gösteriyor.

Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için kamera kısmından görmek istediği arkadaşına dokunması gerekiyor. Eğer seçtiği arkadaşının Bitmoji hesabı bulunuyorsa neler yaptığını görebilecek.

Snapchat’i popüler kılan birçok özelliği Facebook ve Facebook’a ait Instagram uygulamaları tarafından kopyalandı. Neredeyse bütün anlık mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıların gününün nasıl geçtiğini gösterme imkanı sunan “hikayeler” özelliği bulunuyor. Snapchat’in yenilikçi Snap Map özelliği rakipleri tarafından kopyalanana kadar bir sürelik avantaj sağlaması bekleniyor.

Snap Map ile kullanıcılar, dünyada gerçekleşen bütün olaylarda paylaşılan Snap’leri görüntüleyebilecek. Bunu görmek için kullanıcının Hikaye kısmına bir Snap gönderilmesi gerekiyor. Bunun dışında arama kısmından aradığı kişinin adını yazarak arayabilecek.

Dünyadaki bütün Snapchat kullanıcılarının Snap Map’de görülmek istemeyen kullanıcılar için ekranın sağ üst kısmında bulunan ayarlarda bulunan Hayalet Modu ile başkalarının haritadan görülmeyi engelleyebilir. Ayrıca “Arkadaş Seç” adı verilen özellik ile kullanıcılar istediği arkadaşlarına Snap Map üzerinden görebilecek.

Snap Map’in tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.