Snapchat’e ilgi azalıyor

Sevilen sosyal medya uygulaması Snapchat’i her geçen gün daha az kişi indiriyor.

Snapchat hisselerini doğru zamanlamayla halka arz etmiş gibi görünüyor. Snap Inc.’in uygulaması olan Snapchat’in değeri halka arz edilmesinin ardından yüzde 26,5 oranında geriledi. Geçtiğimiz ay Snap Inc., ilk çeyrekte 2,2 milyar dolarlık net kayıp yaşandığını; bu yüzden hisse değerinin 20 milyar doların altına indiğini bildirdi. Yine de hisseler, birinci çeyreğin ardından ufak bir sıçrama yapmış olsa da ikinci çeyrekte de kötü haberler gelebilir.

Yılın ikinci çeyreğinin ilk iki ayında Snapchat uygulamasının indirilmesi Instinet’e göre yüzde 22 düşüş gösterdi. Haziran 2013’te 800 milyon dolar büyüme gösteren ve mevcut değeri 23 milyar dolara ulaşan bir şirketin böyle büyük bir düşüşün yaşanması beklenmedik bir durum olarak görülüyor.

Aydan aya bakıldığında ilk çeyrekte yüzde 6’lık indirme sayısındaki artışın ardından ikinci çeyrekte üçte ikilik bir azalmadan bahsediliyor. Bu süreç içerisinde Apple’ın akıllı telefonu iPhone kullanıcılarının Snapchat uygulaması indirme oranlarında yüzde 40’lık büyük bir düşüş yaşandı.

Bu düşüşün yaşanmasındaki bir başka sebep ise bu alandaki büyük rakipleri Facebook, Instagram ve diğer anlık mesajlaşma uygulamalarının Snapchat’te bulunan özellikleri kopyalaması.