Snapchat Hikayeleri’nin yeni özelliği hakkında bilgi verildi

Snapchat Hikayeleri, ilk olarak kısıtlı bir alanda da olsa, web üzerinde ve başka platformlarda paylaşılabilecek.

Daha önce iOS ve Android kullanıcılarına belli hikayeleri uygulama dışında paylaşma imkanı sunacağına dair haberler ile gündeme gelen Snapchat, ilk etapta yalnızca uygulamanın Discover bölümünde bulunan medya ortaklarına ait içerikler, mekan ve etkinliklere ait Hikayemiz içerikleri ve arama bölümünde bulunan hikayeler paylaşılabilecek.

Snapchat’in yeni tasarımı, Avustralya ve Kanada’nın bulunduğu belirli ülkelerde hâli hazırda kullanılıyor. Bu ülkelerde, çekilen hikayelerin başka platformlara paylaşma özelliğini dahaönce yararlanabilecek. Snapchat kullanıcıları, bir hikayeyi bağlantı yoluyla başka platformlarda paylaşabilmelerinin yanında; SMS, iMessage veya e-posta yoluyla da paylaşabilecek. Alıcılar, gönderilen hikayeleri 30 gün boyunca görüntüleyebilecek. Discover bölümünden yapılan paylaşımlar ise 24 saat boyunca görüntülenecek. Bu özelliğin küresel olarak kullanıma sunulması Snapchat’in yeni tasarımıyla eş zamanlı olarak yapılması bekleniyor.

Halka arzın ardından gidişatı değiştirmeye çalışan ve bu amaçla radikal adımlar atan Snapchat’in hikaye özelliğini dışa açarak kullanıcıların ilgisini geri toplamayı hedefliyor.