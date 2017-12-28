Snapchat Hikayeleri diğer uygulama ve web sitlerinden izlenebilecek

Snapchat, kendisine ait olan özelliklerin Facebook’a ait olan sosyal medya ağları tarafından kopyalanmasına karşı yeni bir yöntem bulmuşa benziyor.

Snapchat’in üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü “Stories Everywhere” isimli yeni özellik sayesinde Snapchat Hikayeleri’nin diğer uygulamalar ve web siteleri üzerine görüntülenebilmesi sağlanacak. Snapchat tarafından yapılan açıklamada bu özelliğin henüz ilk aşamalarında bulunduklarının altını çizerken, bu özellik sayesinde Snapchat’in indirme sayısında bir artış planladıklarını söyledi. Snapchat Hikayeleri’nin uygulama dışına ne zaman taşınacağını bilinmezliğini korurken, Snapchat tarafından bu konuda kesin bir tarih verilmedi.

Snapchat’ın bu hamlesi daha önce Twitter’ın tweetleri diğer siteler üzerine yerleştirmesine benzerlik gösteriyor. Mevcut kullanıcı sayısını arttırma konusundaki problemi bir türlü geride bırakamayan Snapchat’in bu ve bu gibi hamleleri ayrı önem teşkil ediyor. Facebook, Snapchat Hikayeleri’ne gösterilen ilginin farkına varıp kendi uygulamasına ek olarak Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram uygulamalarına da hikaye özelliğini yıl içerisinde eklemişti.

Snapchat’in uygulamasına eklemiş olduğu her özelliği kopyalamaktan herhangi bir çekincesi olmayan Facebook’un bu özelliği de kopyalaması muhtemel görünüyor.