Snapchat drone projesini genişletiyor

Snapchat, özçekim yapan drone projesi için ikinci bir şirket daha satın almayı planlıyor.

Kullanıcı artışı konusunda problem yaşayan Snapchat, buna bir çözüm bulmak için Spectacles adlı gözlüklerin ardından üzerinde çalıştığı drone projesiyle de sıkça gündeme geliyor. Snap Inc., geçtiğimiz aylarda satın aldığı Ctrl Me Robotics adlı Drone girişiminin ardından Hover Camera Passport Drone’un üreticisi Zero Zero Robotics’i satın almak için görüşmelere başladı. Karbon fiber yapısıyla mevcut drone’lardan farklı bir tasarıma sahip olan Hover Camera Passport Drone, 242 gram ağırlığıyla da taşınabilir bir model sunuyor.

Bu drone’un özçekim yapabilmesi Snapchat için ayrı bir anlam ifade ediyor. Kısa süreli kuşbakışı özçekim videolarının da tüketiciler açısından dikkat çekmesi bekleniyor. Elde edilen bilgilere göre Snapchat, satın almaların haricinde yatırımlar yapmayı da düşünüyor. Ancak Zero Zero Robotics’in Apple ile anlaşmadan pazarda kalıcı olma istediği de göze çarpıyor.

İlerleyen günlerde Snapchat ile Zero Zero Robotics arasında daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.