Snap Inc. Spectacles sebebiyle zarara uğradı

Snapchat uygulamasını geliştiren Snap Inc. tarafından açıklanan üçüncü çeyrek raporlarını açıklamasının ardından yüzde 20 değer kaybına uğradı.

Raporda Snap Inc.’in piyasaya sürdüğü ilk ürün olan Spectacles nedeniyle 40 milyon dolarlık zarara uğraması nedeniyle umduğunu bulamadığı göze çarpıyor. Snap Inc., Spectacles ile yaşanan zararın envanterdeki fazlalık ve satış taahhütleri nedeniyle gerçekleştiğinin altını çizdi.

Snap Inc., Spectacles ile beklediği ilgiyi göremedi. Bununla birlikte gözlüğü satın alan bazı kullanıcılar da Spectacles’ı iade etti. Çeyrek raporu ile yüzlerce Spectacles’ın Snap Inc.’in elinde kaldığı da doğrulanmış oldu. Snap Inc., Spectacles için Snapbot isimli internet üzerinden konumu ve ne zaman geleceğini belli otomatlar kuruluyordu. Snap Inc.’in Spectacles ile yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir strateji izleyeceğini ve yeni bir ürün çıkarıp çıkarmayacağını hep birlikte göreceğiz.