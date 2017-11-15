Microsoft özel bir Skype sürümü üzerinde çalışıyor

Microsoft, eğitim ve danışmanlık hizmetini Skype üzerinden veren kullanıcılar için Skype Profesyonel Hesabı üzerinde çalışıyor.

Skype’ın yeni sürümünün ön sürümüne kayıtlara başlatan Microsoft; bu sayede kullanıcıların planlı oturumlar düzenleyebilmesini, bireysel müşteriler için notlar ekleyebilmesini ve uygulama üzerinden ödeme alabilmesini sunacak. Bunlarla birlikte yeni Skype kullanıcılarına markaları keşfetmesini sağlayacağını belirtirken bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda bilgi vermedi.

Çevrimiçi eğitim ve danışmanlık veren kullanıcılar açısından son derece faydalı bir çözüm olarak öne çıkan bu sürümle oldukça önemli bir boşluğu da kapatabilecek. Skype Profesyonel Hesabı’nı denemek isteyen kullanıcılar buradan kayıt yaptırabilir.