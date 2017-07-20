LinkedIn’den Android’e daha hızlı bir uygulama geliyor

Kurumsal sosyal ağ LinkedIn Android’de daha hızlı ve hafif verisyonu LinledIn Lite’ı Hindistan ile başlayarak 60 ülkeye getirecek.

LinkedIn Lite, LinkedIn kullanıcılarına kesintisiz bir kullanım deneyimi sunar.LinkedIn, dünyanın en büyük profesyonel ağı olan Hindistan’ın 42 milyondan fazla üyeye sahip olduğunu belirtti. LinkedIn Lite uygulaması, şirketin Bengaluru’da bulunan Ar-Ge ekibi tarafından geliştirildi ve Eylül 2016’da başlatılan düşük mobil veri sarf eden mobil web sitesinden esinlenildi.

LinkedIn Lite uygulaması ilk olarak Hindistan’daki üyelere sunulurken, şirket kısa sürede 60’dan fazla ülkede mobil web versiyonunu ve yeni Android uygulamasını kullanıma sunmayı planlıyor.

LinkedIn Lite, öngörülemeyen internet bağlantısının zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olurken, Hindistan’daki mobil internet kullanıcılarının artan nüfusu için platformu daha kolay erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Uygulama sorunsuz çalışması ve her türlü akıllı telefonda hızlı erişim sağlaması için geliştirildi.

LinkedInLite uygulamasını buradan indirebilirsiniz.