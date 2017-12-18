Instagram’a yılbaşına özel efektler geldi

Instagram’ın kullanıcılarına sunduğu eğlenceli yetenekleri arttırarak geliştirmeyi sürdürüyor.

Instagram tarafından yapılan açıklamada uygulama üzerinden açılan kameraya kademe kademe zoom yapan Superzoom özelliğine yeni gelen güncelleme sayesinde üç farklı müzik seçme imkanı sunuyor. Kullanıcılar; Bounce, Beats ve TV Show isimli müzikleri özel müzik simgesi aracılığıyla seçebilecek.

Bununla birlikte yılbaşına özel yeni yüz filtreleri de gelecek. Bu filtreler arasında karlı cama kalp çizme imkanı da sunuluyor. Bununla birlikte pek çok yılbaşı çıkartması eklenen uygulamaya iPhone’a özel olarak yeni renk filtreleri de ekleniyor.

Ayda yaklaşık 800 milyon aktif kullanıcıya erişen Instagram’ın özel günler için gösterdiği duyarlılıkla Facebook’un en popüler sosyal medya uygulaması yolunda emin adımlarla ilerliyor.