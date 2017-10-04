Instagram’a yeni gelen anket özelliği beğeni topladı

Instagram’ın hikayeler özelliğine anket gerçekleştirme olanağı eklendi.

Hikayeler’de kullanıma sunulan anket çıkarması ile kullanıcılar takipçilerine bir sonraki gün giyeceği kıyafeti, izlemeye gideceği filmi gibi konuları sorabilecek. Kullanıcılar, takipçileri tarafından verilen oylarla daha kolay karar verebilecek. Kullanıcılar çıkartma üzerine soracağı soruyu ve cevap şıklarını ekleyebilecek.

Kullanıcılar anketin sonuçlarına eş zamanlı olarak da erişebilecek. Ayrıca verilen seçeneklere ne kadar verildiği de anında takip edilebilecek. Hikayelerde olduğu gibi anketlerde 24 saat boyunca sürüyor. Şimdilik yalnızca iki seçenek bulunan anket özelliğinde seçeneklerin artabileceği belirsizliğini koruyor.

Anket özelliğinin yanında metin ve fırçalara yeni renk seçim aracı pek çok kullanıcıyı memnun edecek. Kullanıcılar, metin veya çizim aracı için renk seçerken sol tarafta yeni bir damlalık ikonu ile çektiği görselleri herhangi bir renk ile kullanabilecek.