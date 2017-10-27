Instagram’a Superzoom özelliği geliyor

Kullanıcılarına eğlenceli özellikler sunmayı sürdüren Instagram, yeni güncellemeyle Superzoom isimli yeni bir video özelliğini getiriyor.

Instagram uygulaması üzerinden erişilebilen Superzoom özelliği, Boomerang’ın hemen yanında bulunuyor. Kullanıcılar, Superzoom özelliğiyle kademeli olarak yapacağı zoom ile videolar çekebilecek. Bu çekimlere dramatik müzikler ekleme imkanı da bulunuyor. Kullanıcılar, kendisini, çevresinde bulunan bir objeyi veya bir arkadaşını zoom yaparak çekim yapabilme imkanı sunan bu özellik, daha önce Vine döneminde popüler olarak kullanılan bu efekti daha pratik hale getiriyor. Kullanıcılar, çekeceği videoları arkadaşlarına yada hikaye olarak paylaşmasına imkan sunuyor.

Instagram, Superzoom özelliğinin yanında cadılar bayramına özel filtre ve yüz çıkartmaları da ekliyor. Kullanıcıların cadılar bayramında kullanabilmesi için pek çok ürkütücü filtre ve çıkartma bulunuyor. Instagram’ın bu güncellemesi hem iOS hem de Android uygulaması için kullanıma sunuldu.