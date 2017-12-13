Instagram’a Hashtag takip etme özelliği dahil edildi

Popüler görsel medya paylaşım platformu Instagram’a gelen yeni özellik ile kullanıcılar hashtagleri takip edebilecek.

Sosyal medya ile tanıştığımız hashtagler ile önemli konuları gündeme taşınmasının yanında kullanıcılar tarafından paylaşılan fotoğraf ve videoların popüler hale gelmesi için de kullanılıyor. Kullanıma sunulduğu ilk günden beri hashtag desteğini sürdüren Instagram’a yayımlanan son güncelleme ile hashtag takip etme özelliği kullanıma sunuldu.

Kullanıcılar, paylaşılan gönderilerde eklenmiş hashtagleri seçtiğinde yada keşfet bölümünden bir hashtagi aradığında, ortaya çıkan sonuçlardaki hashtagi takip etme ayrıcalığına sahip olacak. Herhangi bir hashtagi takip eden kullanıcılar, ana sayfalarında o hashtag ile paylaşılan popüler fotoğraf ve video paylaşımlarını hikayeleri akışlarının yanında görebilecek.

Instagram ekibi tarafından yaptığı duyuruda bu özellik aracılığıyla aynı ilgi alanlarına sahip kullanıcıların da daha pratik bir şekilde birbirlerine ulaşmasını sağlayan önemli adımlardan birinin atıldığının altı çizildi.