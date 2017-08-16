Instagram yorumlarına güncelleme geliyor

Kısa zamanda yayınladığı güncellemeler ile daha kullanışlı hale gelen Instagram, şimdi yorumlara yöneldi.

Geçtiğimiz hafta canlı yayın ve hikâye özelliklerine getirdiği yenilikler aracılığıyla kullanıcılardan olumlu yorumlar alan Instagram, kullanıcı memnuniyetini arttırarak sürdürmeye devam etmek için çalışmaya devam ediyor. Kullanıcıların yaptığı paylaşımların altında ortaya çıkan yorum karmaşasını hedef alan Instagram, bu konuda bir güncelleme üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Instagram, bu güncellemeyle kullanıcıların altına yaptığı yorumlara gelen cevapları, alt yorum olarak görülmesini sağlayacak. Kullanıcılar, bu güncelleme ile yapılan yorumların altından mesajlaşarak fikir alışverişinde bulunabilecek. Gelecek olan bu özellik, Instagram’ı daha kullanışlı hale getirecek.

Kullanıcılar, yapılan yorumların altında bulunan “Yanıtla” kısmına dokunarak yazdığı cevap, yapılan yorumun alt sekmesi olarak görünecek. Bunun sonucunda yapılan yorumlar, diğer yorumların arasında kaybolmayacak.

Instagram’ın yorumlar için yayınlayacağı bu güncellemenin kısa zamanda bütün kullanıcılara ulaşması bekleniyor.