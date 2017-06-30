Instagram, yorum ve spamlere karşı mücadelesini hızlandırıyor

Instagram, paylaşımlarında rahatsız edici yorumlar görmek istemeyen kullanıcılar için çalışıyor.

Sosyal medya platformları, dünyanın bağlanmasına yardımcı olsa da bazı endişe verici davranışlara da yol açabiliyor. Yapılan çalışmalara göre sosyal medya sitelerinde genellikle siber zorbalık ve kötü davranışları teşvik ettiğini doğrulandı. Çalışmanın sonucunda on genç Facebook kullanıcısının dokuzunda Facebook üzerinden zorbalığa tanık olduğunu iddia ediyor. Instagram da benzer bir tablo bulunuyor.

Bu durum karşısında Instagram, nefret dolu yorumları ve can sıkıcı davranışları önlemek için adımlar atmaya başladı. En yeni güncelleme ile saldırgan yorumlar engellenecek. Elbette yorumları ve profilleri bildirilmeye devam edebilir olacak ve bu özelliği devre dışı bırakmak isteyenler uygulamanın ayarları üzerinden gerçekleştirebilecek. Otomatik yorum engelleme özelliği, tüm Instagram kullanıcılarına daha güvenli ve daha kapsayıcı bir alan sağlayacak.

Yeni güncellemede Instagram kullanıcıları için bir başka önemli sorun olan spam ile de ilgilenilecek. Spam filtresinin pek çok farklı dilde çalışacağı ve daha da kullanışlı hale getirmek için makine öğrenimi kullanılacağı da belirtildi. Instagram, kullanıcılarına daha iyi bir kullanım deneyimi için getirdiği yeniliklerin nasıl bir geri dönüş alacağını hep birlikte göreceğiz.