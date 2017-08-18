Instagram yeni özellikler geliştirmeyi sürdürüyor

Popüler fotoğraf paylaşma uygulaması direkt mesajlara yeni özellikler üzerine çalıştığını duyurdu.

700 milyondan fazla kullanıcısıyla en geniş fotoğraf paylaşım ağına sahip olan Instagram, gelişimini sürdürmek ve kullanıcılarına daha kaliteli bir sosyal medya deneyimi sunmak için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor.

Instagram tarafından yapılan duyuruda iOS ve Android uygulamalarının direkt mesaj kısımlarında yaşanan giderileceği belirtildi. Kullanıcılar, yeni cevap verdikleri mesajlara bir çıkartma ekleyerek hangi mesaja cevap verip vermdeğini daha pratik bir şekilde kontrol edebilecek.

Kullanıcılar, ekleyeceği bu çıkartmayı istediği yere yerleştirebilir veya birden fazla çıkartma da ekleyebilir. Bu yeni özelliğin bir başka sonucu olarak kullanıcılar yanlış iletişim kurmaktan da kaçınabilecek.