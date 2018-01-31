Instagram paylaşımların zamanlanmasına olanak sunuyor

Instagram sosyal medya hesap yöneticileri ve tanınmış kişilerin anlık olarak her yerde daha pratik bir şekilde paylaşım yapabilmesi için kurumsal profillerin paylaşımları programlama özelliği getiriyor.

Instagram’ın Business bloğu üzerinden yapılan duyuruda bu özelliğin şişlik yalnızca fotoğraf paylaşımları için geçerli olduğunu önümüzdeki dönemde video paylaşımlarının da ekleneceğini belirtildi. Instagram’ın sunacağı faydalanmak isteyen kurum ve kişilerin HootSuite, Sprout Social, Facebook Pazarlama İş Ortağı ve Instagram İş Ortağı gibi hizmetlerden faydalanması gerekiyor.

Instagram’da gönderi programlamak daha önce hiç kullanılmamıştı. Üçüncü parti şirketler, benzer hizmetleri geliştirmesiyle birlikte kullanıcılar, yalnızca paylaşımlarını önceden hazırlamasının ardından planlanan zaman içinde paylaşımın gerçekleşmesi için bir bildirim gönderilemesi olmuştu. Instagram, bu özelliği işletme hesaplarına sunmasının ardından 2019 yılının başlarında bütün kullanıcılara sunacak.