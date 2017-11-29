Instagram kullanıcıları takip ettiklerinin gönderilerini renklendirebilecek

Instagram mesajlaşma özelliğinin daha aktif kullanılması için yeni özellikler sunmayı sürdürüyor.

Instagram’ın getirdiği yeni özellik ile kullanıcılar, arkadaşlarının göndermiş olduğu fotoğraflara yazılar, çıkartmalar, çizimler ve çıkartmalar ekleyebilecek. Kullanıcılar tarafından düzenlenen fotoğraflar daha sonra fotoğrafın orijinalini gönderen kullanıcıya geri gönderilecek.

Instagram bu özellik aracılığıyla arkadaşları tarafından gönderilen özçekimleri daha renkli hale getirebilecek. Kullanıcıların arkadaşlarına gönderdiği fotoğrafın ne kadar görüntüleneceğini de gözden geçirebilecek. Instagram, kullanıcılara sunduğu bu özellikle anlık mesajlaşma konusunda rağbet görmeyi umuyor.

Instagram, bu özellik ile Snapchat’ten daha fazla kullanılmayı hedefliyor. WhatsApp ve Facebook Messenger’ın da sahibi olan Facebook, anlık mesajlaşma konusunda kullanılan uygulamaları elinde bulundurmayı amaçlıyor.