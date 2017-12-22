Instagram kullanıcıları canlı yayınlarını direkt mesaj olarak payalaşabiliyor

Instagram, canlı yayın yapmayı seven kullanıcıların izleyici sayısını arttırmak için yeni özellikler sunuyor.

Instagram, canlı yayın başladığında otomatik olarak gönderilen bildirimleri önemsemeyen kullanıcıların haberdar olması için yayıncılara yeni bir çözüm seçeceği daha sundu. Canlı yayın yapan kullanıcılar, direkt mesaj aracılığıyla canlı yayın videolarını arkadaşlarına gönderebilecek.

Instagram, bu özellik aracılığıyla yayın sahipleriyle birlikte izleyicilerinde arkadaşlarının canlı yayın videolarını direkt mesaj aracılığıyla görebilecek. Ancak bu videolar canlı yayın sürerken izlenebiliyor. Canlı yayınlarda olduğu gibi 24 saat boyunca tekrarını izlenme özelliği şimdilik bulunmuyor.

Instagram’ın iOS ve Android kullanıcılarıyla buluşturduğu bu özellik ile kullanıcı deneyiminde gözle görülür bir değişim yaşanması olası görünmemekle birlikte yakın çevresini izleyiciler arasında görmek isteyen kullanıcılar için faydalı olabileceğinin de altı çiziliyor.