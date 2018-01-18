Instagram kullanıcılara yeni özellikler için çalışmayı sürdürüyor

Kullanıcılarına daha iyi bir kullanım deneyimi sunmaya çalışan Instagram, yeni özellikleri test aşamasına soktu.

Hikayeler için iki yenilik üzerinde çalışan Instagram, kullanıcıların belirleyeceği bir arka plan üzerine yalnızca yazı paylaşabileceği bir özellik üzerinde çalışıyor. Boomerang, Tersten ve Superzoom seçeneklerinin eklenecek olan özellik “Type” ismiyle gelecek. Görünüş olarak Facebook’un Facebook’un arka planlı durum paylaşımlarına benzeyen bu özellik, arka plana ek olarak bir fotoğraf da kullanılacak. Kullanıcılar, daha önce yalnızca yazılı bir içerik paylaşmak için kameralarını kapatarak siyah arka planda paylaşım yapıyordu. Bu özellik için kullanıcılar dört farklı font seçeceği tercih edebilecek.

Bu özelliğin yanında test edilen bir diğer özellik ise kullanıcıların Hikayeler üzerinden yaptığı paylaşımların ekran görüntüsü alındığında paylaşımı yapan kullanıcıya bildirim gönderilecek. Daha önce özel mesajlarda bulunan bu özellik, şimdilik hikayelere entegre edilecek. Bu özellik ilk ekran görüntüsünde kullanıcıya bildirim göndermeyecek. Görüntü alan kullanıcının bir kez daha görüntü almak istemesi halinde kullanıcıya bildirim gönderilecek.