Instagram kullanıcılara canlı yayınlara katılmak için talep gönderebilecek

Ocak ayında canlı yayın özelliğini kullanıma sunan Instagram, bu özelliği geliştirmeyi sürdürüyor.Ekim ayında kullanıcılara birlikte canlı yayın yapma özelliğini kullanıma sunan Instagram, bu özelliğe ek olarak kullanıcıların canlı yayına katılabilmek için istek göndermesini de kullanıma sundu. Gelen güncellemeyle kullanıcılar, canlı yayına katılabilmesi için bir buton eklendi. Bu butona dokunan kullanıcıların gönderdiği istek yayını yapan kullanıcı tarafından görünüyor.

New! When watching a friend’s live video, tap the “Request” button to let them know you'd like to join in. pic.twitter.com/Xb6S969YJU — Instagram (@instagram) 21 Kasım 2017

Yayıncının isteği kabul etmesi halinde ekran ikiye ayrılıyor. Bu ekran ayrılması yayının izlenme biçimine göre dikey ya da yatay olarak gerçekleşiyor. Instagram’da gerçekleşen canlı yayınlarda “arkadaşlık kısıtlaması” ise devam ediyor. Yalnızca Instagram’da birbirini takip eden kullanıcılar birlikte canlı yayın gerçekleştirebiliyor. Bu kısıtlama katılım isteği konusunda da yaşanıyor. Yayın sahibinin takip etmediği kullanıcılar, yayıncının canlı yayınına katılmak için talep gönderemeyecek.