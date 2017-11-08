Instagram Hikayeleri’nde 1 günden daha önceki içerikler de paylaşılacak

Instagram kullanıcıları, hikayelerinde olarak 1 günden daha önce çektiği fotoğraf ve videoları da paylaşabilecek.

Instagram, yeni kullanıcı edinmekte zorlanan Snapchat’te yer alan özellikleri daha iyi şekilde kendisine taşıyarak gelişimini sürdürüyor. Instagram’a gelen özellik ile kullanıcılar Instagram Hikayelerinde 1 günden daha önce çektiği içerikleri paylaşabilecek.

Kullanıcılar, Instagram Hikayeleri’nde yalnızca 24 saat içinde çektiği içerikler için kullanabiliyordu. Kullanıcılar 24 saatten daha önce çekilen içeriklerin üzerinde o içeriğin ne zaman çekildiğini gösteren bir çıkartma ile karşılaşacak. Kullanıcılar, çıkartmanın büyüklüğünü değiştirme ve çevirebilmesinin yanında içeriğin üzerine dokunarak siyah,beyaz ve kırmızı renklerine dönüşebilecek. Çıkartmayı kullanmak istemeyen kullanıcılar, çıkartmayı çöp kutusuna da gönderebilecek.

Snapchat, Instagram’ın yeni kullanıma sunduğu bu özelliği “Anılar” ismiyle geçtiğimiz yılın Haziran ayında kullanıma sunmuştu.