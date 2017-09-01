Instagram hikayeleri web sitesinde de görünecek

Instagram, hikâye özelliğini kullanıcılara uygulamanın yanında Web ve Mobil web siteleri üzerinden görüntüleme imkânı sunmaya başladı.

Kullanıcılar, böylece yapılan paylaşımları masaüstü ve dizüstü bilgisayarları üzerinden görüntüleyebilecek. Masaüstü web sitesi üzerinden web sitesinden yapılan paylaşımlar ve hikayeleri izlemek isteyen kullanıcıların ekranın sağ veya sol tarafına tıklaması yerine eklenecek olan ok işaretine tıklaması yeterli olacak.

Instagram, pek yakında kullanıcıların mobil web sitesi aracılığıyla hikâye paylaşmasını da mümkün kılacak. Bu özellik, çekilen fotoğraf ve videoları düzenlemek zaman harcayan kullanıcılar için faydalı olabilir. Instagram, masaüstü web sitesi üzerinden hikâye yüklemeyi düşünmediklerini de belirtti.

Bütün Instagram kullanıcıları, eklenen yeni özelliklerden faydalanmaya başladı. Mobil web sitesi üzerinden hikâye ekleme özelliği ise birkaç içinde gelmesi bekleniyor.