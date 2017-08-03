Instagram Hikayeleri 1 yaşında

Geçtiğimiz yıl 2 Ağustos’ta kullanıma sunulan özelliği en çok kullanan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Instagram’ın 24 saat içinde kaybolan hikâye paylaşma özelliği, bir sene içinde 700 milyon Instagram kullanıcısına erişti. Bu kullanıcıların 250 milyonu hikâyeler özelliğini kullanıyor. Ülke bazlı olarak yapılan sıralamada Türkiye, Instagram hikâyelerini en çok kullanan ülkeler arasında dördüncü sırada yer alıyor. Geçen 1 yıl içinde Instagram’da en çok etiketlenen şehirler sırasıyla Madrid, Londra, New York, São Paulo ve Jakarta olurken; en çok kullanılan yüz filtreleri de koala, kalp, tavşan, uyku maskesi ve yavru köpekten oluşuyor.

Instagram’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgelerinin Marka Geliştirme Başkanı Amy Cole, hikâyeleri kullanıma sunulmasından bu yana bir yıl geçtiğini ve Instagram kullanıcılarının oldukça yaratıcı bir şekilde uyum sağladığını gördüklerini söyledi. Her gün Dünya çapında her gün 250 milyondan fazla kullanıcının hikâyelerde anlarını paylaşmak ve ilişkilerini derinleştirmek için kullandığını söyleyen Cole, markaların ilgi çekici hikâye üretimi konusunda öne çıktığını ve son 28 günde Instagram’da bulunan işletmelerin yarısının bir hikâye paylaştığını belirtti.

Cole son olarak işletmelerin, yeni ve mevcut müşterilerinin hayal gücünü yansıtmak için hikâye kullanımını nasıl geliştirdiğini görmekten heyecan duyduklarını belirtti.