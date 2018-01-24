Instagram Hikayeler’e yeni özellikler geliyor

Instagram, Hikayeler için GIF çıkartmaları ve tam boyutlu paylaşım imkanı sunulacağını açıkladı.

Kullanıcılar, Hikayeler’de fotoğraf ve videolarının üzerine çıkartma şeklinde GIF’leri de ekleyebilecek. Instagram tarafından yapılan açıklamada kullanıcılar, GIF seçeneğine, sağ üst köşedeki çıkartma sembolünden erişebilecek. Kullanıcılar, burada öne çıkanlar veya arama yaparak GIPHY’nin kütüphanesinden beğendiği GIF’i seçebilecek. Kullanıcılar, paylaşacağı hikayeye istediği kadar GIF ekleyebilecek.

Yeni gelen bir diğer özellik olarak kullanıcılar Hikayeler’de fotoğraf veya videolarını orijinal boyutlarında paylaşabilecek. Ayrıca ekranda boş kalan alanlar uygun özel renk skalasıyla doldurulacak. Önümüzdeki haftalar içinde kullanıma sunulması beklenen özelliklerin kullanıcılar tarafından ilgi görmesi bekleniyor.