Instagram hikaye özelliğini web sitelerine getiriyor

Hikaye özelliğinin daha geniş kitlelere ulaştırmak isteyen Instagram, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Instagram, mobil web sitesine getirdiği yenilikle hikaye oluşturma ve bunu paylaşma özelliklerini getirdi. Kullanıcılar, mobil web sitesi üzerinden paylaşılan hikayelerde yalnızca fotoğraf ve yazı eklenebiliyor. Yüz filtreleri, çıkartmalar ve farklı paylaşım türleri, mobil web sitesinde şimdilik bulunmuyor. Bu yüzden video da paylaşılamıyor. Hikaye paylaşma özelliği, masaüstü web sitesinde yer almıyor.

Kullanıcılar, Instagram’ın masaüstü ve mobil web sayfalarından dikkatlerini çeken paylaşımları kaydedebilecek. Kullanıcılar, kaydettiği paylaşımları yer imi ikonuna dokunarak görebilecek.

Instagram web siteleri için hazırladığı yeni özellikleri önümüzdeki haftalarda bütün kullanıcıların beğenisine sunacak. Instagram’ın Ağustos ayında masaüstü web sitesi için duyurduğu hikaye görüntüleme özelliğini bütün kullanıcılara yaklaşık 3 ay sonra sunduğunu hesaba katarsak fazla acele edilmemesi gerekiyor.