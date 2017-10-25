Instagram canlı yayınlarında yeni dönem

Instagram’ın yaz aylarında yapmış olduğu testlerin ardından kullanıcıların bir arkadaşıyla canlı yayın yapma özelliği kullanıma sunuldu.

Instagram kullanıcıları, canlı yayını izleyen herhangi bir kullanıcıyı canlı yayına davet edebilecek. Şimdilik yalnızca iki kullanıcının canlı yayın yapabildiği özellikle canlı yayın esnasında ekran ikiye bölünüyor. Canlı yayın sahibi davet ettiği misafiri istediği zaman yayından çıkarıp başka bir izleyiciyi yayına davet edebilir.

İkili canlı yayınları, Instagram akışında farklı bir şekilde görülecek. Canlı yayınlar esnasında tek bir halka yer alırken, ikili canlı yayınlarda ise birbirinin üstünde bulunan iki halka bulunacak. Canlı yayına gelen bu yeniliği Instagram’ın iOS ve Android uygulamalarına gelen güncelleme ile kullanabileceksiniz.