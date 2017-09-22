Instagram canlı yayınlarına yüz filtreleri geliyor

Instagram, geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu canlı yayın özelliğini geliştirmeyi sürdürdü.

700 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram, canlı yayın özelliğini daha işlevsel hale getirmek için yüz filtrelerini entegre etti. Kullanıcılar, canlı yayına başlamadan önce veya yayın esnasında sağ alt tarafta bulunan yüz simgesine dokunarak istediği herhangi bir filtreyi aktif hale getirebilecek.

Canlı yayına eklenen bu özelliğin, bütün kullanıcılara ulaşabilmesi için kısa süre sonra bir güncellemenin daha güncellemenin yayınlanacağının altını çizen Instagram yetkilileri, canlı yayın özelliği için özel olarak yeni bir güneş gözlüklü yüz filtresinin de geleceğini belirtti.