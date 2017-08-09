Instagram canlı yayın özelliğine yenilik geliyor

Instagram’da yer alan canlı yayınlarına eklenecek olan yeni özellik, kullanıcılara daha farklı bir kullanım denenyimi sunuyor.

Instagram kullanıcılarının Kasım 2016’dan beri kullanabildiği canlı yayın özelliğinin yeni bir özellik üstünde çalıştığını resmi blog sayfası üzerinden açıkladı. Instagram kullanıcıları, yeni gelen özellik ile canlı yayın esnasında yalnızca kendini görmeyecek, aksine canlı yayın esnasında birden fazla izleyici ile bir araya gelebilecek.

Video konferansa benzerlik gösteren bu özellik, canlı yayın yapan Instagram kullanıcıları, yayına bir takipçisini davet edebilecek. Bununla birlikte başkalarının canlı yayınına da katılabilecek. Böylece iki kişi aynı anda canlı yayın gerçekleştirebilecek.

Instagram canlı yayınına eklencek olan bu özellik, şimdilik bir grup kullanıcı tarafından test ediliyor. Instagram canlı yayınlarına eklenecek olan bu özelliğin dünya genelinde ne zaman kullanıma sunulacağı belirsizliğini koruyor.