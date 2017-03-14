Google kuluçka merkezinin ilk girişimi ortaya çıktı

Google çalışanlarının girişimlerini hayata geçirdiği Area 120’den video odaklı bir sosyal medya uygulaması geldi.

Geçtiğimiz yıl Google’ın başlatmış olduğu Area 120 isimli kuluçka merkezi ile şirketin kendi çalışanları, fikirlerini Goole’ın desteğiyle birlikte gerçekleştirebiliyorlar. Bu merkezden çıkan ilk proje olan Uptime, davet üzerine katılınabilen iOS’a özel bir uygulama ve bu uygulama aracılığıyla YouTube videolarını arkadaşlarınız ile aynı anda izleyip diğer arkadaşlarınız ile paylaşabileceksiniz.

Uptime ile arkadaşlarınızla videolar hakkında yorum yapabilecek; videoyu izlerken kenardan uçuşan avatarlar görebileceksiniz. Siz de reaksiyonlarınızı yazı, emoji, sticker veya beğenerek belirtebileceksiniz. Uptime, Facebook canlı yayın özelliği veya Periscope uygulamasına benzer olarak görünüyorsa da bunları önceden kayıt edilmiş videolara uygulamak ilgi çekici bir konsept olarak dikkat çekiyor. Ayrıca değişik arayüzüyle de dikkat çekiyor.

Uygulama üzerinden video kaydetmek veya video yaratmak gibi özellikler bulunmuyor. Area 120, Uptime’ı arkadaşlarınızla birlikte video paylaşıp izlerken nerede olduğunuzun önemli olmadığı bir yer olarak tasvir ediyor. Uygulama gerçek zamanlı yorumlamaya ek olarak kişileri bulup takip etmenizi ve izleme geçmişiniz üzerinden paylaşım yapmanızı da sağlayacak.

Uygulamayı indirenler, Area 120’nin resmi twitter hesabından gelecek olan davet kodu üzerinden uygulamayı kullanabilecekler. Uptime’ın Android versiyonu hakkında Area 120 henüz bir açıklamada bulunmadı.