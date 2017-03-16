Google kuluçka merkezinden bu sefer Android uygulaması geldi

Google Area 120 bünyesinde iOS için geliştirilen Uptime’ın ardından yeni bir uygulama daha tanıtıldı.

Hafta başında South by Southwest’te Google çalışanlarına özel kuluçka merkezi Area 120, sadece iOS için geliştirilen Uptime uygulamasını tanıtarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu sefer Android Play Store için bir uygulama geliştiren şirket farklı bir mesajlaşma uygulaması daha tanıttı.

Supersonic Fun Voice Messenger adı verilen platformlar arası uygulama klavyeyi hariç bırakıp sizi dikte ederek yazmaya yönlendirecek. Bir başka deyişle modern bir walkie-talkie görevi görecek. Siz konuşurken sözcükleriniz otomatik olarak ilgili kelimelere ve emojilere dönüşecek. Mesajlar eş zamanlı olarak düzeltme yapılmadan gönderilecek. Ancak bu durumda söylediğinizi karşılamayacak bir emoji gönderilmesi de mümkün olabilir.

Bir başka yönden arkadaşlarınız söylediğiniz mesajınızı hem dinleyebilecek hem de okuyabilecek. Mesajlar dinlendikten sonra kaybolacak. Söylediğiniz mesajı bir kişiye veya bir gruba gönderebileceksiniz. Bunu yapmanız için göndereceğiniz arkadaşlarınızın da bu uygulamanın kullanıcısı olması gerektiğini unutmayın.