Google çocuklara hedef alan içeriklere savaş ilan etti

YouTube, telif hakkı bulunduran bağımsız videolar ve bu videoların üreticilerine karşı yeni bir yöntem buldu.

YouTube’da yayınlanan bu tür videolarda gerçek oyuncuların süper kahraman veya çizgi karakterler kostümleri giyerek rol yaptığı görünüyor. Ayrıca benzer şekle sahip olan fakat renk veya sembol farklılıklar bulunan karakterlerin animasyonları oluşturuluyor. Herhangi bir konusu bulunmayan bu videolarda çocukları kandırarak izlenmeye çalışılıyor. Oldukça kalitesiz olan bu videolarda çocuklara bazen mide bulandırıcı sahnelerde gösterilebiliyor.

Bu tür videoların ilgi görmeye başlaması ve yüksek izlenme sayıları nedeniyle trend listelerinde yer alması sebebiyle YouTube Kids uygulamasına da bu videolar yer almaya başladı. Google, Ağustos ayında benzer karakteri suistimal ederek yayınlanan videolara izin verilemeyeceğini açıklamasının ardından kullanım sözleşmesinde yapılan değişiklik bu tür videoların önüne geçmeye çalışıyor.

Bu değişiklik ile bir video hakkında şikayet bildirisi yapıldıktan sonra yaş kısıtlaması getirilecek. Gerçek bir çalışan tarafından incelenecek olan şikayet, politikaları ihlal edip etmediğine bakılmasının ardından YouTube Kids’den kaldırılacak ve reklam onayı iptal edilecek.

Google’dan gelen bu hamlenin hemen sonuç vermese de zamanla bu tür videolar yayınlayan kanallara karşı baskı yaratması bekleniyor.