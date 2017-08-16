Google Allo’nun web sürümü kullanıma sunuldu

Google Allo kullanıcıları, artık tarayıcılar üzerinden kullanılacak.

Google’ın içinde Google Asistan’ı da bulunduran Allo isimli mesajlaşma uygulamasının web tarayıcılarına geleceğine dair ilk işaret şubat ayında gelmişti. Pek çok kullanıcı bu özelliğin mayıs ayında gerçekleşen Google I/O etkinliğinde tanıtacağını düşünmesine karşın gerçekleşmedi.

Kullanıcılar tarafından beklenen bu özellik, şimdi faaliyete geçti. WhatsApp Web gibi çalışan Allo’yu kullanmak isteyenler, web sitesinde göreceği QR kodu akıllı telefonunun kamerası aracılığıyla taraması yeterli oluyor. Şimdilik yalnızca Android telefonlar ile uyumlu olarak çalışan bu özelliğin iPhone’da pek yakında aktif hale geleceği belirtiliyor.

Allo’nun web sürümü, WhatsApp Web gibi telefonun bataryası azalması veya uygulamanın kapanması durumda çalışmaya uygun olmayacak.