Facebook’u en çok kullanan ülke belli oldu

Facebook tarafından açıklanan sın rakamlara göre Hindistan, ABD’yi geride bırakarak en çok profile sahip olan ülke oldu.

Facebook, geçtiğimiz günlerde 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğunu açıklamıştı. Dünya nüfusunun 3’te 1’lik kısmı tarafından kullanılan sosyal medya ağı, ABD’de 240 milyon aktif kullanıcıya sahipken, Hindistan’da 241 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı. Hindistan, ABD’de kurulan Facebook’u kendi ülkesi dışında daha fazla aktif kullanıcıya sahip olarak rekor kırdı.

Bu senenin başından beri Facebook, iki ülkede de gözle görülür bir büyüme ivmesi yakaladı. Bununla birlikte Hindistan’da yaşanan büyüme hızı ABD’nin büyüme hızının iki katı olduğu için iki ülke arasındaki fark artacak gibi görünüyor. Son 6 ayda 50 milyon Hintli üye katılırken; ABD’den 26 milyon üye katılmış.

Bu verilere göre, Hindistan nüfusunun yüzde 19’u Facebook’u kullanıyor. ABD nüfusunun yüzde 73’ü aktif olarak kullanıyor. Buradan Facebook’un Asya kıtasında yapması daha çok şeyin bulunduğu göze çarpıyor. Hindistan’da gerçekleşen bu yükselişin temel sebebi olarak akıllı telefonlar ve sosyal medya kullanımının artması gösterilebilir.

Rapora göre Türkiye, sıralamada 9. olurken, İstanbul ise en çok kullanıcısı bulunan şehir klasmanında 5. sırayı elde etti.