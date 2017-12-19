Facebook’tan kullanıcı memnun edecek gelişme

Facebook tarafından yapılan duyuruda beğeni bekleyen içerikler kalacağı açıklandı.

Facebook üzerinden paylaşım yapan kişi ve sayfaların son zamanlarda etkileşimi genişletmek için “Haber Akışı”‘nı kandırmaya çalışan sayfalar artık bu stratejiyi gerçekleştiremeyecek. Kullanıcılar, spam benzeri içeriklerden yaşadığı sıkıntıları belirtmesi üzerine Facebook, beğeni için yalvaran içerikleri haber kaynağının en altına yerleştirecek.

Facebook, kullanıcıların rahat nefes almasını sağlayacağı bu gelişmeyi yapay zeka aracılığıyla gerçekleştireceğini belirtti. Bu konuda bir makine öğrenme altyapısı kuran ve yüzlerce çeşitli örnekle eğiten Facebook’un etkili bir mücadele vermesi bekleniyor. İfadeleri bu amaçla hazırlamadığını belirten Facebook, bunu sürdüren sayfaları bütünsel olarak cezalandıracağını açıkladı. Önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek bu gelişmeyle sayfaların daha orijinal içerikler oluşturmasına teşvik edilecek.